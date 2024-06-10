На Украине назвали хайпом предоставленные Западом технологии ИИ

Bloomberg: В Киеве раскритиковали предоставленные Западом технологии ИИ

Украинские чиновники жалуются, что некоторые технологии с использованием искусственного интеллекта (ИИ), предоставленные им рядом западных компаний, в большей степени являются хайпом и малоприменимы в практическом использовании. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание пишет, что украинские чиновники критиковали некоторые ИИ-чудеса, обещанные иностранными поставщиками технологий, называя их в большей степени хайпом, чем эффективными инструментами.

Представители украинских частных стартапов при этом заявляют, что поставляемые Западом ИИ-технологии неэффективны на поле боя, так как требуют подключения к интернету, которого зачастую в зоне боевых действий нет. Помимо этого, местные компании не получают доступ к потенциально полезным данным о работе ИИ, так как эта информация засекречена.

Ранее стало известно, что США испытывают на Украине нейросеть Project Maven для слежки за российскими войсками. Центр сбора разведданных располагается на одной из американских военных баз в центральной части Европы и называется «Яма».