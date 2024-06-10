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19:40, 10 июня 2024Бывший СССР

На Украине призвали граждан не торопиться с выходом на пенсию

Замминистра Марчак призвала граждан Украины не торопиться с выходом на пенсию

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Замминистра Украины по социальной политике Дарья Марчак призвала граждан республики не торопиться с выходом на пенсию. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По ее мнению, гражданам страны необходимо объяснять, почему все они должны быть заинтересованы в более позднем уходе на пенсию. «Во-первых, это существенно увеличит вашу собственную пенсию. Во-вторых, это прямо сейчас будет увеличивать объем единого взноса, уплачиваемого работающими лицами в пенсионный фонд, и благодаря этому пенсионный фонд Украины сможет платить более высокие пенсии тем, кто уже находится на пенсии», — пояснила она.

Ранее Марчак призывала украинцев работать до глубокой старости, приводя им в пример Европу и США. По ее словам, в настоящее время из-за критической демографической ситуации на Украине «один плательщик налогов обеспечивает пенсию для одного пенсионера».

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      Георгий Нестеров
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