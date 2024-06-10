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19:44, 10 июня 2024Мир

Путин обсудил Украину с президентом Бразилии

Путин обсудил Украину с президентом Бразилии Лула да Силвой по телефону

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поговорил с бразильским коллегой Лула да Силвой по телефону, обсудив в том числе конфликт на Украине. Об этом сообщается на официальном канале Кремля в Telegram.

«При обсуждении ситуации вокруг Украины Владимир Путин изложил принципиальные предвыборные подходы российской стороны в связях с так называемой "мирной конференцией" в Швейцарии», — отмечается в заявлении.

Кроме того, лидер Бразилии рассказал Путину об усилиях своей страны по созданию условий для переговоров, устраивающих обе стороны. В частности, Лула да Силва напомнил о совместной инициативе Бразилии с Китаем по проведению конференции, альтернативной той, что проходит в Швейцарии.

24 мая главы МИД КНР Ван И и советник президента Бразилии Селсу Аморим предложили провести новую конференцию по Украине, которая будет устраивать как Москву, так и Киев. Текст с соответствующим призывом стал первым международным документом по Специальной военной операции (СВО), подписанным Пекином.

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      Максим Габриелян
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