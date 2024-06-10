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15:48, 10 июня 2024Культура

Раскрыта судьба Театра Романа Виктюка

Богомолов заявил, что не планирует слияние театров Романа Виктюка и на Бронной

Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

Режиссер и новый художественный руководитель Театра Романа Виктюка Константин Богомолов раскрыл дальнейшую судьбу заведения. Его цитирует ТАСС.

На вопрос о том, планируется ли слияние Театра Романа Виктюка и Театра на Малой Бронной, Богомолов дал отрицательный ответ. Режиссер указал на то, что это «два абсолютно разных пространства», которые не могут повторять друг друга и «быть зеркалом друг друга». Он подчеркнул, что главной задачей является то, чтобы Театр Виктюка «тоже стал эффективно работать».

7 июня стало известно о кадровых перестановках в нескольких театрах Москвы. Так, новым директором «Современника» стал Владимир Машков, столичный Театр сатиры возглавил Евгений Герасимов, а Театр Романа Виктюка — Константин Богомолов. При этом они сохранят текущие должности художественных руководителей в Московском театре Олега Табакова, Театре на Малой Ордынке и Театре на Малой Бронной соответственно.

Директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок призвал поддержать новых руководителей театров.

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