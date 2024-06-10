Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Уганда
Сегодня
19:00 (Мск)
Алжир
ЧМ-2026 - Африка|Группа G. 4-й тур
Гвинея-Бисау
Сегодня
19:00 (Мск)
Египет
ЧМ-2026 - Африка|Группа A. 4-й тур
Бенин
Сегодня
19:00 (Мск)
Нигерия
ЧМ-2026 - Африка|Группа C. 4-й тур
Гана
Сегодня
22:00 (Мск)
ЦАР
ЧМ-2026 - Африка|Группа I. 4-й тур
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - плей-офф|Кубок Стэнли. 2-й матч
16:49, 10 июня 2024Спорт

«Реал» опроверг заявление Анчелотти об отказе команды от участия в клубном ЧМ

В «Реале» заявили, что не будут отказываться от участия в клубном ЧМ-2025
Карло Анчелотти

Карло Анчелотти. Фото: Mutsu Kawamori / Globallookpress.com

В мадридском «Реале» опровергли слова главного тренера команды Карло Анчелотти о том, что сливочные не примут участия в клубном чемпионате мира-2025. Заявление опубликовано на сайте «королевского клуба».

В «Реале» подчеркнули, что мечтают о новом титуле. «Участие в новом клубном чемпионате мира, который будет организован ФИФА в сезоне-2024/2025, ни разу не ставилось под сомнение», — говорится в заявлении.

Ранее Анчелотти анонсировал отказ мадридского клуба от участия в клубном чемпионате мира. По словам специалиста, одна игра с участием «Реала» стоит 20 миллионов евро. «А они хотят дать нам эти деньги за весь турнир», — добавил тренер.

Турнир пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года в обновленном формате. Вместо семи клубов в нем планируется участие 32 команд.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      В Армии США подтвердили, что ВСУ сбивали российские самолеты американским оружием. Это могли быть Ил-76, Су-34 и Су-35

      Арендаторы квартир назвали свои главные страхи

      На Украине назвали возможные сроки генерального сражения. Когда может завершиться СВО?

      Российский регион подвергся массовому обстрелу и атакам БПЛА

      Напавшего на главу «Цифровых платформ» взяли под стражу

      Вышел новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

      Шойгу предложил Турции провести консультации по безопасности

      В Госдуме призвали отправить в отставку министра из российского региона

      «Реал» опроверг заявление Анчелотти об отказе команды от участия в клубном ЧМ

      Стало известно о производстве оружия для Украины на взорвавшемся в Польше заводе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше