«Реал» опроверг заявление Анчелотти об отказе команды от участия в клубном ЧМ

В «Реале» заявили, что не будут отказываться от участия в клубном ЧМ-2025

В мадридском «Реале» опровергли слова главного тренера команды Карло Анчелотти о том, что сливочные не примут участия в клубном чемпионате мира-2025. Заявление опубликовано на сайте «королевского клуба».

В «Реале» подчеркнули, что мечтают о новом титуле. «Участие в новом клубном чемпионате мира, который будет организован ФИФА в сезоне-2024/2025, ни разу не ставилось под сомнение», — говорится в заявлении.

Ранее Анчелотти анонсировал отказ мадридского клуба от участия в клубном чемпионате мира. По словам специалиста, одна игра с участием «Реала» стоит 20 миллионов евро. «А они хотят дать нам эти деньги за весь турнир», — добавил тренер.

Турнир пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года в обновленном формате. Вместо семи клубов в нем планируется участие 32 команд.