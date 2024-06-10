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12:33, 10 июня 2024Спорт

«Реал» откажется от участия в клубном чемпионате мира

Мадридский «Реал» откажется от участия в клубном чемпионате мира
Карло Анчелотти

Карло Анчелотти. Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что испанская команда откажется от участия в клубном чемпионате мира. Его слова приводит Relevo.

По словам специалиста, одна игра с участием «Реала» стоит 20 миллионов евро. «А они хотят дать нам эти деньги за весь турнир. "Реал", как и многие другие клубы, откажется от приглашения», — завил Анчелотти.

Турнир пройдет с 15 июня по 13 июля в обновленном формате. Вместо семи клубов в нем планируется участие 32 команд.

«Реал» в минувшем сезоне выиграл чемпионат, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов. Мадридская команда пять раз побеждала в клубном чемпионате мира.

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      Алексей Гусев
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