«Реал» откажется от участия в клубном чемпионате мира

Мадридский «Реал» откажется от участия в клубном чемпионате мира

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что испанская команда откажется от участия в клубном чемпионате мира. Его слова приводит Relevo.

По словам специалиста, одна игра с участием «Реала» стоит 20 миллионов евро. «А они хотят дать нам эти деньги за весь турнир. "Реал", как и многие другие клубы, откажется от приглашения», — завил Анчелотти.

Турнир пройдет с 15 июня по 13 июля в обновленном формате. Вместо семи клубов в нем планируется участие 32 команд.

«Реал» в минувшем сезоне выиграл чемпионат, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов. Мадридская команда пять раз побеждала в клубном чемпионате мира.