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16:13, 10 июня 2024Экономика

Россиянам раскрыли способ борьбы с плесенью на стенах

Химик назвал влажность и температуру главными причинами возвращения плесени

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Для борьбы с плесенью на стенах нельзя допускать, чтобы в помещении были высокими влажность и температура, так как в таком случае грибок возвратится, несмотря на все попытки его вывести. Об этом, Life.ru рассказал теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Николай Васильев.

По его словам, микрогрибок, из-за которого плесневеют стены, развивается, если влажность в помещении составила не меньше 50-60 процентов, а температура не опускается ниже 15 градусов.

Для борьбы с плесенью химик призвал использовать разного рода окислители. Например, на основе активного хлора или перекисей. Он предупредил, что, обрабатывая блестящие поверхности и пластмассы хлоркой, следует быть осторожными. Это касается и окрашенных стен. Не без вреда для здоровья пройдет и вдыхание соответствующих испарений.

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Кроме того, есть антигрибковые препараты, предназначенные для борьбы с плесенью. Они бывают как органическими, так и неорганическими. Также можно задействовать ультрафиолетовую лампу и озонаторы, не забыв после этого проветрить помещение.

Ранее эксперты заявили, что избавиться от плесени в доме можно с помощью отбеливателя, перекиси водорода и нашатырного спирта. Кроме того, они советуют бороться с грибком при помощи эфирных масел.

Другой совет, предполагает использование марганцовки. Специалисты считают, что не следует бояться, что она испачкает отделочные материалы — при правильном применении этого можно избежать. Еще одно рабочее средство — канцелярский клей, который разводят в равных долях с водой, и обрабатывают зараженные плесенью участки.

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      Кирилл Луцюк
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