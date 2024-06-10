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11:22, 10 июня 2024Россия

Российским водителям решили дать право снимать с учета угнанный автомобиль

Российские автовладельцы смогут по заявлению снимать с учета угнанные машины

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Российским автовладельцам решили дать право снимать с учета угнанные машины — для этого достаточно будет подать соответствующее заявление. Об этом со ссылкой на поправки к законопроекту об исключении ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации автомобиля сообщает ТАСС.

Кроме того, в поправках к документу содержится пункт о разрешении россиянам снимать авто с учета сразу при продаже.

Изначально в тексте законопроекта, принятого Госдумой в первом чтении еще в 2023 году, содержалось указание на возможность снятия с учета автомобиля лишь в случае его хищения.

Ранее сообщалось, что в России предложили уменьшить транспортный налог льготникам.

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      Марк Леонов
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