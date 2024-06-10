Российский боец рассказал об «охоте» ВСУ на артиллеристов стаями дронов

Боец ВС РФ Саня-Саня: ВСУ пытаются использовать стаи дронов против артиллерии

Командир боевой машины РСЗО БМ-21 «Град» самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с позывным Саня-Саня рассказал РИА Новости о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются использовать стаи дронов против российских артиллеристов.

«После того, как ты отработал по огневой цели, тебе передают, что вылетел разведчик, за разведчиком летит 4-5 камикадзе. Понятно, что ты куда-то попал хорошо, ты кому-то насолил, на тебя сразу начинается охота», — отметил военнослужащий.

Боец добавил, что российские артиллеристы стараются идти в ногу со временем, вместе с расчетами выезжают подразделения воздушного наблюдения, которые уничтожают украинские беспилотники.

Ранее российский боец с позывным Мангуст рассказал, что одним из эффективных видов оружия против украинских дронов являются охотничьи карабины, стреляющие дробью.

