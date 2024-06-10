Шестерых россиян осудили за избиение незнакомца около ночного клуба

В Краснодаре осудили мужчин за избиение незнакомца около клуба «Винегрет»

В Краснодаре суд вынес приговор шестерым мужчинам в возрасте от 21 до 38 лет за избиение незнакомца около ночного клуба «Винегрет». Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов края.

Двоих из них суд признал виновными по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ, одного — по статье 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») УК РФ, а остальных — по статье 116 («Побои») УК РФ. Они признали вину частично и раскаялись в содеянном.

Троим назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 1,8 года до двух лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, еще троим — в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10 процентов заработка в доход государства.

По версии следствия, рано утром 21 августа 2022 года подсудимые стояли около клуба и беспричинно напали на незнакомца. Потерпевший попытался убежать, но один из нападавших выстрелил ему в ногу из травматического пистолета. После того, как мужчина упал, подсудимые начали избивать его.

Ранее в Москве суд приговорил участницу реалити-шоу «Пацанки» Анну Тихую (настоящее имя — Анна Тихомирова) к году и трем месяцам ограничения свободы за жестокое избиение прохожей.