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15:28, 10 июня 2024Мир

Шойгу и вице-премьер Сербии обсудили отпор вмешательству Запада

Шойгу и вице-премьер Сербии обсудили отпор вмешательству Запада в дела стран

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу и вице-премьер Сербии Александр Вулин обсудили отпор вмешательству Запада во внутренние дела стран. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что чиновники на встрече обсудили двустороннее сотрудничество в сфере безопасности. В ходе беседы они обсудили взаимодействие правоохранительных органов и вопросы информационной безопасности. «Отдельное внимание уделено противодействию вмешательству стран Запада во внутренние дела суверенных государств», — отметили в пресс-службе аппарата Совбеза России.

Ранее Шойгу также встретился в Алма-Ате с госсекретарем Совета безопасности Белоруссии Александром Вольфовичем. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам сотрудничества и международной повестки дня, а также обсудили подготовку концепции безопасности Союзного государства и проекта российско-белорусского договора о гарантиях безопасности.

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      Лина Пивоварова
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