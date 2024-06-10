Microsoft внезапно остановила обновление для Windows 11

Корпорация Microsoft внезапно приостановила развертывание обновлений для Windows 11. На это обратило внимание издание Neowin.
По словам журналистов, речь идет о бета-версии Windows 11 24H2, предназначенной для разработчиков и энтузиастов в рамках программы Windows Insider. В конце мая Microsoft открыла доступ к данной сборке Windows для всех желающих — пользователи смогли скачать обновление, не дожидаясь выхода полноценной версии осенью.
Сперва на проблему обратили внимание пользователи, спустя некоторое время в Microsoft подтвердили, что скачать обновление больше нельзя. В компании отметили, что приостанавливают распространение Windows 11 24H2, пообещав возобновить процесс в ближайшие недели.
В корпорации не стали раскрывать причин остановки развертывания апдейта. По словам журналистов, разработчики и энтузиасты могут только догадываться о причинах подобного решения. Авторы Neowin предположили, что распространение Windows 11 24H2 могли приостановить из-за найденных в сборке ошибок.
В начале июня геймеры пожаловались, что с установкой бета-версии Windows 11 24H2 на ПК перестала запускаться игра GTA V. Полноценная версия апдейта должна появиться осенью.