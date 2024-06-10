Турчак назвал вбросами разговоры об объединении Алтая

Турчак: разговоры об объединении Республики Алтай и Алтайского края — вбросы

Разговоры об объединении Республики Алтай и Алтайского края являются вбросами. Об этом заявил врио главы Республики Алтай Андрей Турчак, пишет ТАСС.

«Никаких разговоров об объединении Алтайского края и Республики Алтай быть не должно. Это все кухонные разговоры, это все вбросы в разного рода Telegram-каналы и так далее. В конституции [республики] четко все прописано. И, как я уже сказал, этими принципами я буду, безусловно, руководствоваться», — заявил Турчак.

Как отметил врио главы республики, жители опасаются объединения двух алтайских регионов, против этого они активно высказываются на протяжении уже нескольких лет. Вопрос, в частности, поднимался при обсуждении корректировки конституции Республики Алтай.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, также отметил, что вопрос объединения двух российских территорий не обсуждался и «не на повестке дня».

В начале июня Совет Федерации досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера верхней палаты парламента Андрея Турчака, который перешел на новую должность — врио главы Республики Алтай. На этом посту он сменил Олега Хорохордина, который также перешел на новую работу. При этом незадолго до появления сообщений об отставке Хорохордина в Telegram-каналах появились материалы о возможном объединении Республики Алтай с Алтайским краем.