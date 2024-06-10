Швейцарский Watson: саммит по Украине в Бюргенштоке не даст результатов

Конференция по Украине в Бюргенштоке не даст результатов, утверждает швейцарский новостной портал Watson.

«Уже сейчас создается впечатление, что 15 и 16 июня крупной сенсации не произойдет», — раскрыл исход предстоящего саммита портал. Отмечается, что это противоречит надеждам главы Украины Владимира Зеленского, которые он выразил во время посещения Берна в начале 2024 года.

В материале уточняется, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят неудачи на фронте, и по этой причине президент будет пытаться добиться результата хотя бы на дипломатическом уровне.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что саммит по Украине в Швейцарии провалился еще до его начала. По его мнению, никаких результатов, которые могли бы повлиять на развитие конфликта на Украине, не будет.