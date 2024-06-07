В России заявили о провале саммита по Украине в Швейцарии

Сенатор Косачев: саммит по Украине в Швейцарии провалился еще до его начала

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что саммит по Украине в Швейцарии провалился еще до его начала. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, никаких результатов, которые могли бы повлиять на развитие конфликта на Украине, не будет. «Совершенно очевидно, что цель у этой конструкции исключительно пропагандистская. Создать впечатление массовой поддержки в мире украинских позиций в этом конфликте», — заявил сенатор.

Ранее швейцарское правительство сообщило, что на «саммит мира» приглашены делегации более 160 стран. Конференция будет основана на дискуссиях, которые состоялись в последние месяцы. В частности, обсуждаться будет «формула мира» украинского лидера Владимира Зеленского.

7 июня президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что саммит по Украине, который пройдет 15-16 июня в Бюргенштоке, не завершится подписанием мирного договора.