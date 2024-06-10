Снайпер ВСУ Прошинский: Украина может потерять территории на границе с Россией

Украина может потерять еще больше территорий, которые станут «серой зоной» на границе с Россией. Об этом заявил снайпер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Константин Прошинский YouTube-каналу «Вышка».

«Я убежден, что на каких-то участках фронта мы, возможно, потеряем еще территории», — рассказал он. Снайпер также отметил, что украинские военные могут отступить со своих позиций на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики. Кроме того, по его словам, вероятна потеря территорий в Харьковской и Сумской областях Украины.

По словам Прошинского, вдоль границы с Россией может быть образована «серая зона» шириной в 20 километров вглубь Украины. Он отметил, что сейчас вопрос о выходе к старым границам уже не стоит. «Я не верю ни в какие границы 91-го года (…), скажу больше, для меня, наверное, уже не стоят и границы 24 февраля 22-го года», — сказал военнослужащий.

Ранее спикер командования группировки ВСУ «Хортица» Назар Волошин заявил, что российские военные активно продвигаются в Часовом Яре и уже приблизились к главной линии обороны украинской армии. По словам Волошина, ВС России достигли успехов в микрорайоне Канал к востоку от канала Северский Донец — Донбасс.