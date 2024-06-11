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12:10, 11 июня 2024Наука и техника

Перспективы нового типа беспилотного оружия в зоне СВО оценили

Военный эксперт Дандыкин: время для беспилотных танков еще не пришло
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Время для беспилотных танков еще не пришло: они являются одной из основных мишеней для сил противника, при этом защитить их довольно непросто, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Мы испытывали боевые роботы-машины еще до украинского конфликта. Не танки, конечно, но разные виды оружия: пулеметы, гранатометы. Такими вещами, хоть и на примитивном уровне, занимались даже до Второй мировой, — рассказал военный эксперт. — Сейчас беспилотным сделали трофейный танк — его не жалко, людей в нем нет, а пользу он принесет, даже если сделает пару выстрелов».

Для массового производства, как считает Дандыкин, такие машины еще не годятся. Танкам по-прежнему нужны люди, которые способны быстро маневрировать, уводить танк в безопасное место.

«Танку, если он выходит на поверхность, непросто. Мы их используем с закрытых позиций, за ними охотятся дроны, артиллерия. То время, когда они шли строем, как показывают в кино, уже ушло. Сейчас это подвижная огневая точка, время для производства беспилотных танков еще не подошло», — заключил Дандыкин.

Ранее сообщалось, что на запорожском направлении испытали дистанционное управление российским FPV-танком из трофейного Т-72АМТ. Систему создала из личного интереса группа энтузиастов.

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