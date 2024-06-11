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14:55, 11 июня 2024Экономика

Путин поручил защитить Москву от нехватки электроэнергии

Путин поручил «Россетям» не допустить повторения проблем с энергокольцом Москвы

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин на встрече с главой «Россетей» Андреем Рюминым поручил ему обратить особое внимание на энергокольцо Москвы и не допустить повторения ситуации 20-летней давности. Стенограмма разговора опубликована на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что столица должна быть защищена от нехватки электроэнергии на случай любых аварий, чтобы не приходилось идти на экстренные мероприятия.

Рюмин, в свою очередь, рассказал, что за прошлый год выручка компании составила 1,38 триллиона рублей, что на 17 процентов выше, чем в 2022 году. Чистая прибыль выросла на 20 процентов, до 160 миллиардов рублей. Однако топ-менеджер пожаловался на природные катаклизмы, которые стали происходить на 20 процентов чаще, особенно в южных регионах.

По его словам, «Россетям» удается не допустить повышение средней аварийности по всем регионам, но есть участки, где ситуация сложная, потому что износ оборудования уже подходит к критическим отметкам.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский на конференции в Берлине рассказал об уничтожении в результате российских ударов в последние месяцы 80 процентов тепловой электрогенерации и трети производства гидрогенерации.

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      Платон Щукин
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