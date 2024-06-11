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04:04, 11 июня 2024Интернет и СМИ

Кушанашвили проговорился о доходах Нагиева

Журналист Отар Кушанашвили рассказал о миллионных доходах Нагиева в Дубае
Дмитрий Нагиев

Дмитрий Нагиев. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российский журналист Отар Кушанашвили рассказал, как живет телеведущий Дмитрий Нагиев в Дубае. В одном из выпусков своего авторского шоу на YouTube он призвал не беспокоиться за отдыхающую знаменитость.

По словам журналиста, Нагиев «учит людей азам лицедейства». «Набирает группу за четыре тысячи евро. Потом уезжает, снимается в рекламе за 17 миллионов долларов и живет хорошо», — подчеркнул Кушанашвили.

В то же время Кушанашвили заявил, что телеведущий как был профессионалом своего дела, так им и остался.

Ранее создатель телеканала «Пятница!» Николай Картозия сообщил, что артист получает пять миллионов рублей за съемочный день. При этом Нагиев соглашается сниматься только в том случае, если проект гарантирует не менее четырех съемочных дней.

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      Юлия Мискевич
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