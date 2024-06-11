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10:37, 11 июня 2024Бывший СССР

На Украине заявили о попытках уговорить КНР поучаствовать в саммите в Швейцарии

Замглавы МИД Украины: Киев пытается убедить КНР участвовать в «мирном саммите»

Фото: Kim Kyung Hoon / Reuters

Киев не оставляет попыток уговорить Пекин поучаствовать в «мирном саммите» в Швейцарии. Об этом замминистра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис заявил в интервью испанской газете El Mundo.

Он подчеркнул, что для украинской стороны очень важно участие Китая в саммите. Замглавы МИД также добавил, что Мадрид помогает Киеву убедить некоторые сомневающиеся страны Латинской Америки и Африки отправить своих представителей на конференцию.

Ранее издание Der Spiegel со ссылкой на высокопоставленного немецкого дипломата сообщало, что отказ КНР от участия в саммите в Швейцарии оказался горьким разочарованием для президента Украины Владимира Зеленского и правительства Германии.

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      Алевтина Запольская
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