На Украине заявили о попытках уговорить КНР поучаствовать в саммите в Швейцарии

Замглавы МИД Украины: Киев пытается убедить КНР участвовать в «мирном саммите»

Киев не оставляет попыток уговорить Пекин поучаствовать в «мирном саммите» в Швейцарии. Об этом замминистра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис заявил в интервью испанской газете El Mundo.

Он подчеркнул, что для украинской стороны очень важно участие Китая в саммите. Замглавы МИД также добавил, что Мадрид помогает Киеву убедить некоторые сомневающиеся страны Латинской Америки и Африки отправить своих представителей на конференцию.

Ранее издание Der Spiegel со ссылкой на высокопоставленного немецкого дипломата сообщало, что отказ КНР от участия в саммите в Швейцарии оказался горьким разочарованием для президента Украины Владимира Зеленского и правительства Германии.