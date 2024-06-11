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15:49, 11 июня 2024Бывший СССР

В новом продвижении армии России увидели угрозу окружения для солдат ВСУ

Полковник Матвийчук допустил окружение группировки ВСУ в Харьковской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Взятие Артемовки в Луганской народной республике (ЛНР) и Тимковки в Харьковской области указывает на прогресс российских военных в создании буферной зоны, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Наши войска продолжают активные действия, взятие Тимковки обеспечивает нам продвижение именно по тем важным направлениям, о которых мы говорили. Наши действия в Волчанске, Липцах, а теперь и в Тимковке грозят Вооруженным силам Украины (ВСУ) окружением их группировки», — объяснил военный.

В Луганской области, по словам Матвийчука, российские войска также продолжают отодвигать противника после нанесения им ударов по Луганску.

«Мы будем двигаться в этом направлении до тех пор, пока не отодвинем противника полностью, до бывших административных границ», — подчеркнул полковник.

Ранее в Минобороны заявили о взятии под контроль Артемовки и Тимковки. Помимо того, Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение формированиям 3-й штурмовой, 14-й, 28-й механизированным бригадам ВСУ в районах Купянска и Невского.

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