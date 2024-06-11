В Госдуме отреагировали на выводы ФСБ о причастности Украины к атаке на «Крокус»

Чепа: причастность Украины к теракту в «Крокусе» была понятна с первых часов

Причастность украинских спецслужб к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл» в марте 2024 года была понятна с первых часов произошедшего, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на озвученные ранее выводы ФСБ.

«Надо говорить об этом на всех международных площадках. То, что украинские спецслужбы были причастны к этому теракту, это было понятно с первых часов теракта», — сообщил Чепа.

По мнению депутата, доказательства о причастности Украины к произошедшему в Красногорске, которые постепенно приводятся, российские специалисты собирают так, чтобы они были неуязвимы, а их количество было немалое.

«Придет определенное время, когда мы об этом будем говорить. Сейчас, во время боевых действий, мне кажется, это будет размываться. Но вопрос этот мы никогда не забудем. Виновные понесут самое суровое наказание», — заключил он.

Ранее председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников заявил, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) установила причастность военной разведки Украины к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске в марте 2024 года. При этом заказчик атаки на «Крокус» до сих пор не назван.

Теракт в красногорском «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Четверо вооруженных людей ворвались в здание, открыли огонь из автоматов и подожгли концертный зал.

