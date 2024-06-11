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13:24, 11 июня 2024Бывший СССР

СБУ устроила рейд в правительственном квартале Киева. Силовики обыскивали машины и офисы

СБУ совместно с УГО провела досмотр жителей в правительственном квартале Киева

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) устроила рейд в Печерском и Шевченковском районах Киева, в частности, в правительственном квартале и на прилегающих территориях. Силовики с участием сотрудников Управления государственной охраны (УГО) провели обыски в офисах и заведениях сферы обслуживания, а также проверили машины документы у граждан.

В сообщении ведомства в Telegram говорится, что рейд прошел «в условиях вооруженной агрессии России».

СБУ осмотрела территорию и офисы в центре Киева

Целью рейда СБУ назвала «проверку контрдиверсионной защиты государственных объектов, а также усиление безопасности жителей столицы и лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана».

Это особенно важно в условиях вооруженной агрессии России, которая пытается дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине любым способом

Служба безопасности Украины

В мероприятиях, помимо СБУ, приняли участие сотрудники Управления государственной охраны Украины, Национальной полиции, Военной службы правопорядка вооруженных сил Украины (ВСУ) и Группировки сил и средств обороны Киева.

Граждан попросили с пониманием отнестись к проверкам

В публикации СБУ говорится, что силовики провели осмотр территории, отдельных помещений (офисов, мест общего пользования в многоквартирных домах и заведениях сферы обслуживания) и машин. «В ходе проведения мероприятий возможны ограничения прохода и проезда по улицам Киева, проверка документов, осмотр автомобилей», — добавили в ведомстве, попросив граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам.

Фото: СБУ

Также там призвали должным образом реагировать на законные действия и требования силовиков, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа. В заключение в СБУ отметили, что придерживаются принципа законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан.

Ранее СБУ задержала депутата по подозрению в работе на Россию

Ранее в июне СБУ задержала депутата местного совета в Хмельницкой области, а также ее 42-летнего сына и 37-летнюю дочь по подозрению в работе на Россию. В ведомстве сообщили, что задержанные по указанию российской спецслужбы пытались выявить пункты базирования и маршруты движения мобильных огневых групп ПВО, защищающих регион. «Также врага интересовали места наибольшего сосредоточения личного состава, военной техники и складов с вооружением ВСУ», — добавили там.

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По данным правоохранителей, депутат и ее дети под видом семейных поездок объезжали территорию области на собственном авто. Во время выездов женщина фотографировала объекты, а ее сын делал пометки на картах Google, после чего информация передавалась российским спецслужбам.

Представители СБУ заявили, что женщину завербовали из-за ее «прокремлевской активности» в российской соцсети. Задержанным грозит пожизненное заключение.

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      Варвара Кошечкина
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