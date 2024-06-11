Женщина вышла проверить котов и нашла в своей машине беглого преступника

В США женщина нашла в своей машине беглого преступника вместо соседских котов

В штате Флорида, США, женщина ожидала найти в своей машине соседских котов, а обнаружила беглого преступника. Об этом сообщает Tampa Bay Times.

В районе четырех часов утра женщина услышала, как ее автомобильная сигнализация сработала несколько раз, и вышла проверить машину. По ее словам, обычно сигнализацию случайно включали соседские кошки, которые сновали по ночам по округе. В тот день она тоже была уверена, что во всем виноваты коты. Ни о чем не беспокоясь, женщина открыла дверь автомобиля, когда кто-то, находящийся внутри, схватил ее за руку. Она закричала и побежала к дому за пистолетом. Там женщина вызвала полицию.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, незнакомец, голый по пояс, уже вышел из машины. Сначала он пытался убежать, но потом развернулся и сдался. Он представился Джесси Хиллманом, однако офицеры проверили его отпечатки пальцев и поняли, что мужчина лжет о своей личности.

Забравшийся в машину незнакомец оказался 32-летним преступником Джесси Джеймсом Холлом, который сбежал из тюрьмы за два дня до этого. Он был осужден на семь лет заключения за угон автомобиля, продажу и хранение наркотиков.

Как пишет Law and Crime, во время задержания Холл путал полицейских странными показаниями. Преступник утверждал, что на место, где его нашли, его подбросил некий Джо, чтобы он смог увидеться с живущей неподалеку женщиной. По словам Холла, он оказался в чужой машине, потому что произошло «кое-что».

Полицейские не восприняли слова мужчины всерьез. Его обвиняют во взломе машины, нанесении побоев, сопротивлении при аресте и предоставлении фальшивого удостоверения личности.

Ранее сообщалось, что в США полностью голый преступник напал на мужчину и отрубил ему руку. Полицейские нашли нападавшего лежавшим на диване на улице.