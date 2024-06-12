Среда обитания
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07:00, 12 июня 2024Среда обитания

Американский стартап нашел способ сократить углеродный след мяса

Стартап ArkeaBio разработал вакцину для сокращения выбросов метана животных

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Американский стартап ArkeaBio нашел способ сократить углеродный след мяса и молочных продуктов. Компания разработала специальную вакцину, которая поможет уменьшить выбросы метана от животноводства, сообщает Bloomberg.

Вакцина нацелена на метанообразующие микроорганизмы, обитающие в слюне и кишечниках животных. Продукт все еще дорабатывается и будет готов к выходу на рынок не ранее чем через два с половиной года. Разработчики отмечают, что результаты проходящих в настоящее время тестированиях на скоте оказываются лучше ожидаемого.

Главный исполнительный директор ArkeaBio Колин Соус добавил, что продажа вакцины не потребует внедрения новой практики, так как использование различных лекарств уже широко распространено в животноводческом секторе. «Возможность создать что-то, вписывающее в привычные практики, в частности вакцину, которая абсолютно никак не влияет на качество молока или мяса, означает, что у нас будет широкая потенциальная аудитория», — заключил он.

Ранее ученые из Лондонской школой гигиены и тропической медицины (LSHTM) оценили пользу растительного мяса. Они пришли к выводу, что большинство мясных и молочных продуктов растительного происхождения вредят планете гораздо меньше, чем натуральные.

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