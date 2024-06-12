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14:11, 12 июня 2024Бывший СССР

Экс-офицер армии США поделился впечатлениями от интервью с пленными азовцами

Экс-офицер армии США назвал потоком помоев репортажи американских СМИ с Украины

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Головы военных, сражающихся в рядах националистического объединения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), промыты ЦРУ. Об этом заявил экс-офицер армии США Скотт Беннетт, поделившийся впечатлениями от интервью с пленными азовцами в беседе с телеканалом «Звезда».

«Я говорил с азовцами, когда был в Донбассе: Мариуполе, Горловке, Соледаре. Я видел татуировки и пообщался с ними. Их головы промыты ЦРУ, враньем из переписанных учеников истории. Они убеждены, что Россия — причина всех их несчастий, бедности, угнетения. И эта безумная злоба вылилась в образования этих радикалов-националистов», — сказал Беннетт.

Он добавил, что и люди в США также не представляют, что на самом деле происходит на Украине. Репортажи американских СМИ он назвал ежедневным «бесконечным потоком помоев и пропаганды».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности США заигрывать с неонацистами. В Кремле полагают, что это лишний раз подтверждает актуальность опасений Москвы относительно ползучего распространения радикальных идей во всем мире.

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      Олег Давыдов
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