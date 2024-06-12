Французский полковник Дарра: русские добились своего в Харьковской области

Французской полковник в отставке Бертран Дарра в интервью LCI рассказал о том, что Вооруженные силы (ВС) России смогли добиться своего в Харьковской области.

По его словам, подразделения ВС России, наступая в Харьковской области, смогли оттянуть украинские силы с других участков фронта и ослабить части Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Помимо этого, российским войскам удалось подорвать логистические потоки украинской армии, спровоцировав эвакуацию из Харькова.

«Выходит, русским все же удалось добиться своего», — заключил Дарра.

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что харьковский фронт — одно из горячих направлений, имеющее стратегическое значение для ВСУ. По его словам, украинское командование стягивает резервы в регионе, так как это направление для Киева значимо не только стратегически, но и политически.