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12:27, 12 июня 2024Мир

Французский полковник рассказал об успехах ВС России в Харьковской области

Французский полковник Дарра: русские добились своего в Харьковской области

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Французской полковник в отставке Бертран Дарра в интервью LCI рассказал о том, что Вооруженные силы (ВС) России смогли добиться своего в Харьковской области.

По его словам, подразделения ВС России, наступая в Харьковской области, смогли оттянуть украинские силы с других участков фронта и ослабить части Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Помимо этого, российским войскам удалось подорвать логистические потоки украинской армии, спровоцировав эвакуацию из Харькова.

«Выходит, русским все же удалось добиться своего», — заключил Дарра.

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что харьковский фронт — одно из горячих направлений, имеющее стратегическое значение для ВСУ. По его словам, украинское командование стягивает резервы в регионе, так как это направление для Киева значимо не только стратегически, но и политически.

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      Валентин Карант
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