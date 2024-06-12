Глава МИД Турции высказался об участии в саммите по Украине в Швейцарии

Глава МИД Турции Фидан подтвердил свое участие в саммите по Украине в Швейцарии

Глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердил свое участие в саммите по Украине в Швейцарии 15-16 июня. Об этом он заявил на пресс-конференции в Анкаре, трансляция которой доступна на странице турецкого внешнеполитического ведомства в X.

«Мы примем участие в конференции по Украине в Швейцарии, на которой изложим подходы нашей страны по проблеме справедливого урегулирования конфликта», — сказал дипломат.

Он отметил, что приедет на конференцию в Швейцарию после саммита «Большой семерки» (G7) в Италии 13-15 июня.

Ранее министр иностранных дел Турции встретился с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что Анкара собирается продолжить посреднические усилия для урегулирования конфликта на Украине.