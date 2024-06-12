Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:14, 12 июня 2024Мир

Глава МИД Турции высказался об участии в саммите по Украине в Швейцарии

Глава МИД Турции Фидан подтвердил свое участие в саммите по Украине в Швейцарии
СюжетСаммит G7

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердил свое участие в саммите по Украине в Швейцарии 15-16 июня. Об этом он заявил на пресс-конференции в Анкаре, трансляция которой доступна на странице турецкого внешнеполитического ведомства в X.

«Мы примем участие в конференции по Украине в Швейцарии, на которой изложим подходы нашей страны по проблеме справедливого урегулирования конфликта», — сказал дипломат.

Он отметил, что приедет на конференцию в Швейцарию после саммита «Большой семерки» (G7) в Италии 13-15 июня.

Ранее министр иностранных дел Турции встретился с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что Анкара собирается продолжить посреднические усилия для урегулирования конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Мосбиржа прекратит торговать долларом и евро из-за санкций

      В Армении в отношении протестующих начали применять шумовые гранаты

      США отреагировали на учения России в Карибском бассейне

      Победитель Олимпиады-1960 и чемпион НБА умер в 86 лет

      В Белом доме высказались о словах Путина о возможной помощи противникам Запада

      Полковник оценил изменения силы США со времен Карибского кризиса

      В США объяснили введение новых антироссийских санкций

      Россиянам объяснили порядок обмена долларов и евро после новых санкций

      Немецкий депутат после переезда в Россию выиграла выборы в Гамбурге

      Анонсировано подписание соглашения между Байденом и Зеленским

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше