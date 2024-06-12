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12:55, 12 июня 2024Бывший СССР

Киев получит от Германии десятки миллионов евро на восстановление энергетики

Германия выделит 30,4 миллиона евро на восстановление энергетики Украины

Фото: Jens Büttner / Pool / Getty Images

Украина рассчитывает получить от Германии 30,4 миллиона евро на восстановление энергетических объектов. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства энергетики страны.

Стороны пришли к соглашению о выделении десятков миллионов евро дополнительной поддержки на Международной конференции по восстановлению Украины URC 2024 в Берлине.

Кроме этого, Киев подписал меморандум о формировании норвежско-украинского энергетического партнерства.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала использовать замороженные российские активы для помощи Украине. Она напомнила, что эстонский парламент уже принял закон, позволяющий передать Киеву деньги России. Каллас выразила надежду, что Таллин станет примером для остальных стран.

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      Мария Борисова
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