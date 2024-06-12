Киев получит от Германии десятки миллионов евро на восстановление энергетики

Германия выделит 30,4 миллиона евро на восстановление энергетики Украины

Украина рассчитывает получить от Германии 30,4 миллиона евро на восстановление энергетических объектов. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства энергетики страны.

Стороны пришли к соглашению о выделении десятков миллионов евро дополнительной поддержки на Международной конференции по восстановлению Украины URC 2024 в Берлине.

Кроме этого, Киев подписал меморандум о формировании норвежско-украинского энергетического партнерства.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала использовать замороженные российские активы для помощи Украине. Она напомнила, что эстонский парламент уже принял закон, позволяющий передать Киеву деньги России. Каллас выразила надежду, что Таллин станет примером для остальных стран.