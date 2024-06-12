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11:27, 12 июня 2024Бывший СССР

В Эстонии призвали использовать российские активы для помощи Украине

Премьер Эстонии Каллас: замороженные активы России следует направить Украине

Фото: Jussi Nukari / Globallookpress.com

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в соцсети Х призвала направить замороженные российские активы на помощь Украине.

Премьер подчеркнула, что Москве придется заплатить за причиненный ущерб Киеву. Она напомнила, что эстонский парламент принял закон, позволяющей передать Украине российские активы. Каллас выразила надежду, что Таллин «станет примером для остальных».

Ранее президент Эстонии Алар Карис провозгласил закон, разрешающий использовать замороженные российские активы для помощи Киеву. Документ позволяет конфискацию и использование имущества лишь тех, кто «активно участвовал в совершении военной агрессии или нарушении норм ведения войны».

По словам главы МИД Эстонии Маргуса Цахкна, Киеву нужно 120 миллиардов евро ежегодного финансирования, чтобы добиться перелома на фронте.

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