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14:31, 12 июня 2024Россия

Момент аварии с автобусом в Пермском крае сняли на видео от первого лица

Авария с пассажирским автобусом в Пермском крае попала на видео

Пассажир автобуса, который попал в ДТП в Пермском крае, снял момент аварии на видео от первого лица. Кадрами делится издание Baza.

«Праздник пошел немножечко не по плану. У нас тут немножечко автобус перевернулся», — говорит автор ролика. На нем слышны крики и стоны людей, детский плач.

Мужчина также показал последствия аварии: транспортное средство, лежащее на боку на обочине, и пострадавших пассажиров в ожидании помощи. «Людей вынесли, все целы, все живы», — добавил он.

Авария с автобусом произошла на 164 километре трассы Пермь — Березняки 12 июля. Водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство вылетело в кювет. По предварительным данным, в нем был 41 пассажир, пострадали восемь человек.

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      Мария Борисова
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