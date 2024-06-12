Китаю и Евросоюзу предрекли торговую войну

Politico: Китай и Евросоюз стоят на пороге торговой войны

Китаю и Евросоюзу грозит начало торговой войны после увеличения пошлины на импорт китайских электромобилей в ЕС, заявляет Politico.

«Европейская комиссия шокировала Китай в среду, объявив, что с 4 июля введет пошлины в размере до 38,1 процента на импорт электромобилей», — отмечает издание, отметив, что подобный уровень оказался намного выше, чем ожидали в Пекине.

Как сообщается, в Китае начались ответные меры в виде расследования относительно европейских производителей спиртных напитков. Помимо этого, власти Пекина пригрозили мерами против европейских фермеров и производителей самолетов.

Ранее стало известно, что новые тарифы Европейского союза (ЕС) на импорт китайских электрокаров обойдутся Пекину почти в четыре миллиарда долларов. В то же время Китай пообещал ввести ответные пошлины до 25 процентов на автомобили с мощными двигателями, что ударит по таким компаниям, как Mercedes-Benz Group и BMW.