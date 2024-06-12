Названа причина отказа приглашать Россию в Нормандию

Херш: приглашение России в Нормандию отменили по настоянию Байдена

Приглашение России на торжества по случаю 80-летия высадки союзников Нормандии было отменено из-за президента США Джо Байдена. Об этом со ссылкой на источники рассказал американский журналист Сеймур Херш, передает ТАСС.

Утверждается, что изначально планировалось пригласить российских представителей на мероприятия, однако затем от этой идеи отказались по настоянию администрации Байдена. Херш раскритиковал подобное решение, напомнив, что Вторая мировая война унесла жизни более 20 миллионов русских мужчин и женщин. «Я думаю, более чем достаточно, чтобы заработать место за столом», — заявил он.

В то же время США отвергают причастность к решению не приглашать Россию на торжества в Нормандию. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, соответствующее решение было принято властями Франции.