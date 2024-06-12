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18:47, 12 июня 2024Мир

Немецкий депутат после переезда в Россию выиграла выборы в Гамбурге

Bild: депутат «АдГ» Петерсен, уехавшая в Россию, прошла в парламент Гамбурга

Фото: IMAGO / Eibner-Pressefoto / Globallookpress.com

Депутат немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ольга Петерсен выиграла местные выборы и прошла в парламент Гамбурга даже после переезда в Россию и исключения из фракции партии. Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что Петерсен набрала почти 3,5 тысячи голосов в гамбургском районе Хаусбрух, при этом некоторые голоса еще не подсчитаны, однако на результат голосования они не повлияют.

Ранее член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод сообщил, что Петерсен вынудили покинуть Германию, и она уехала в Россию. В марте она в качестве наблюдателя присутствовала на президентских выборах в России, после чего ее исключили из гамбургской фракции АдГ.

При переезде в Россию Петерсен заявила, что продолжает оставаться депутатом и намерена выполнять свои обязательства «в меру своих возможностей».

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      Семен Александров
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