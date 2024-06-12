Названы последствия расторжения Uniper контракта на поставки российского газа

Юшков: решение Uniper не приведет к уменьшению поставок газа из РФ в Европу

Решение крупнейшего немецкого импортера газа Uniper о расторжении долгосрочных контрактов на поставки российского газа с компанией «Газпром экспорт» не приведет к уменьшению поставок газа из России в Европу, рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Последствия действий немецкой компании он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Эта история с 2022 года, потому что уже тогда прекратились поставки газа. В Германию газ шел по "Северному потоку" и по газопроводу Ямал — Европа, где Польша арестовала долю "Газпрома" в компании-операторе. Россия в ответ ввела санкции. Поэтому в Германию прямые газопроводы остановились, и, соответственно, тогда уже фактически прекратились поставки Uniper», — рассказал Юшков.

Аналитик добавил, что «Газпром» в связи с остановкой поставок объявлял форс-мажор, объясняя, что по независящим от него обстоятельствам, в том числе по вине самой Европы, он не может докачать газ до Германии.

«Сейчас Uniper вернулся к этой истории, потому что ему нужно было избавиться от этого контракта. Он собрался разместить акции на бирже, и вот такие оставшиеся подвисшие контракты помешали бы ему нормально разместить свои акции. Поэтому он обратился в арбитраж, прежде всего с просьбой позволить ему расторгнуть этот контакт», — объяснил он.

Если бы он без суда в одностороннем порядке расторг контракт, то тогда «Газпром» мог бы ему включить неустойку Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ)

«При этом арбитраж насчитал, что "Газпром" должен выплатить примерно 13 миллиардов евро — это разница в ценах. Но я сомневаюсь, что "Газпрому" придется что-то платить. Потому что до нынешнего решения арбитража суд в России по просьбе "Газпрома" запретил сторонам разбираться в другой юрисдикции. И если Uniper продолжит это разбирательство в других странах, тогда он должен платить "Газпрому" 14 миллиардов евро», — рассказал Юшков.

По словам аналитика, решение Uniper не приведет к уменьшению поставок газа из России в Европу.

«Кроме того, оно не приведет к тому, что у "Газпрома" что-то там отберут, какой-то ущерб будет. Поэтому скорее все ограничится просто тем, что юридический контракт будет расторгнут и Uniper свободно выйдет на рынок. Для "Газпрома" никаких угроз здесь не последует», — заключил он.

Ранее Uniper объявил о расторжении долгосрочных контрактов на поставки российского газа с «Газпром экспорт». В компании заявили, что такой шаг стал возможным после того, как арбитражный суд предоставил ей соответствующее право и присудил компенсацию в размере 13 миллиардов евро за непоставленные с 2022 года объемы топлива.