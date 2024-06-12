Названы последствия расторжения Uniper контракта на поставки российского газа

Решение крупнейшего немецкого импортера газа Uniper о расторжении долгосрочных контрактов на поставки российского газа с компанией «Газпром экспорт» не приведет к уменьшению поставок газа из России в Европу, рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Последствия действий немецкой компании он назвал в беседе с «Лентой.ру».
«Эта история с 2022 года, потому что уже тогда прекратились поставки газа. В Германию газ шел по "Северному потоку" и по газопроводу Ямал — Европа, где Польша арестовала долю "Газпрома" в компании-операторе. Россия в ответ ввела санкции. Поэтому в Германию прямые газопроводы остановились, и, соответственно, тогда уже фактически прекратились поставки Uniper», — рассказал Юшков.
Аналитик добавил, что «Газпром» в связи с остановкой поставок объявлял форс-мажор, объясняя, что по независящим от него обстоятельствам, в том числе по вине самой Европы, он не может докачать газ до Германии.
«Сейчас Uniper вернулся к этой истории, потому что ему нужно было избавиться от этого контракта. Он собрался разместить акции на бирже, и вот такие оставшиеся подвисшие контракты помешали бы ему нормально разместить свои акции. Поэтому он обратился в арбитраж, прежде всего с просьбой позволить ему расторгнуть этот контакт», — объяснил он.
Если бы он без суда в одностороннем порядке расторг контракт, то тогда «Газпром» мог бы ему включить неустойку
«При этом арбитраж насчитал, что "Газпром" должен выплатить примерно 13 миллиардов евро — это разница в ценах. Но я сомневаюсь, что "Газпрому" придется что-то платить. Потому что до нынешнего решения арбитража суд в России по просьбе "Газпрома" запретил сторонам разбираться в другой юрисдикции. И если Uniper продолжит это разбирательство в других странах, тогда он должен платить "Газпрому" 14 миллиардов евро», — рассказал Юшков.
По словам аналитика, решение Uniper не приведет к уменьшению поставок газа из России в Европу.
«Кроме того, оно не приведет к тому, что у "Газпрома" что-то там отберут, какой-то ущерб будет. Поэтому скорее все ограничится просто тем, что юридический контракт будет расторгнут и Uniper свободно выйдет на рынок. Для "Газпрома" никаких угроз здесь не последует», — заключил он.
Ранее Uniper объявил о расторжении долгосрочных контрактов на поставки российского газа с «Газпром экспорт». В компании заявили, что такой шаг стал возможным после того, как арбитражный суд предоставил ей соответствующее право и присудил компенсацию в размере 13 миллиардов евро за непоставленные с 2022 года объемы топлива.