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13:16, 12 июня 2024Экономика

Россияне смогут сами продавать заложенное по ипотеке имущество

Путин подписал закон, позволяющий продавать заложенное по ипотеке имущество

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет россиянам самим продавать заложенное в банке имущество по ипотеке. Соответствующий документ был размещен на портале правовых актов.

Закон дозволяет самостоятельно реализовывать заложенное имущество, если ипотечный кредит был взят не в предпринимательских целях, а право предоставляется вне зависимости от его размера.

Для этого необходимо подать в банк соответствующее заявление для согласования процедуры и определения минимальной цены продажи имущества.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который продлевает до 2031 года программу выплат по 450 тысяч рублей многодетным семьям для погашении ипотеки.

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      Валентин Карант
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