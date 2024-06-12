Россияне смогут сами продавать заложенное по ипотеке имущество

Путин подписал закон, позволяющий продавать заложенное по ипотеке имущество

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет россиянам самим продавать заложенное в банке имущество по ипотеке. Соответствующий документ был размещен на портале правовых актов.

Закон дозволяет самостоятельно реализовывать заложенное имущество, если ипотечный кредит был взят не в предпринимательских целях, а право предоставляется вне зависимости от его размера.

Для этого необходимо подать в банк соответствующее заявление для согласования процедуры и определения минимальной цены продажи имущества.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который продлевает до 2031 года программу выплат по 450 тысяч рублей многодетным семьям для погашении ипотеки.