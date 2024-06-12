Российские десантники две недели выживали в подбитом танке под обстрелом ВСУ

Псковские десантники две недели выживали в подбитом танке под обстрелом ВСУ

Два псковских десантника из 76-й дивизии две недели выживали в подбитом танке, находясь под обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, публикуя кадры с места событий, сообщает Telegram-канал «ВДВ Псков ZOV».

Утверждается, что российские военнослужащие оборудовали наблюдательный пост в подбитом танке и в течение 14 дней вели корректировку артиллерийского огня по технике и личному составу ВСУ. Десантникам сбрасывали с дронов сухой паек и воду — в это время бойцы вели наблюдение за противником, который пытался пробраться к позициям ВС России.

ВСУ пытались ударить по десантникам в танке FVP-дронами и артиллерийскими снарядами. Псковские десантники остановили продвижение украинских сил. За проявленную отвагу их наградили государственными наградами.

Ранее механик-водитель танкового взвода Евгений Акулов защитил подбитый танк от атак FPV-дронов. Экипаж танка подвергся нападению со стороны ВСУ на важном тактическом направлении и потерял ход.