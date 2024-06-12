СК России возбудил более пяти тысячи уголовных дел против украинских силовиков

СКР с 2014 возбудил более пяти тысячи уголовных дел против украинских силовиков

Следственный комитет России (СКР) с 2014 года возбудил более пяти тысячи уголовных дел против свыше тысячи лиц на Украине. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что дела возбудили против «представителей военного и политического руководства страны, украинских силовых структур, членов радикальных националистических объединений и наемников».

Кроме того, следователи осмотрели более 70 тысяч разрушенных объектов гражданской инфраструктуры. По данным СКР, общая сумму ущерба превышает 229 миллиардов рублей.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин рассказал, что в 2023 году 242 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) осудили за преступления против граждан Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Т

По его словам, ряд украинских военных получили пожизненные сроки за совершенные ими преступления против мирного населения. Он отмечал, что российские следователи предъявили также обвинения представителям высшего военного командования Украины за приказы об обстрелах городов и сел Донбасса в период с 2014 по 2016 год.