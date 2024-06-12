Объект инфраструктуры поврежден в подконтрольной ВСУ части Херсонской области

В подконтрольной Украине части Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры после ударов Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщил глава украинской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

«Было зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры, торговый комплекс, административное здание», — написал Прокудин, добавив, что удары были нанесены по 20 населенным пунктам в области.

Ранее пророссийское подполье Херсона сообщало о том, что Украина начала инсценировать обстрелы Херсона и окрестностей города. По словам одного из подпольщиков, за последнюю неделю в Херсоне увеличилось количество пожаров.

«Все это началось спустя несколько дней после приезда в Херсон группы режиссеров и медийщиков из Киева, а также зондер-команды ГУР Украины», — отметил он, добавив, что в то же время в городе появились пикапы с минометами калибра 82 миллиметра в кузове.