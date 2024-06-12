В США объяснили введение новых антироссийских санкций

Блинкен: Госдеп и Минфин США ввели санкции за помощь России в спецоперации

США ввели новые санкции в отношении физических и юридических лиц за помощь в проведении спецоперации на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, его слова приводит ТАСС.

Совместные ограничения Госдепа и Минфина США распространяются на тех, кто поддерживает российский горнодобывающий сектор, энергетику и металлургию.

Как объяснил Блинкен, под санкции также подпали китайские предприятия, которые поставляют в Россию «широкий спектр продукции двойного назначения».

Ранее Минфин США объявил о новых антироссийских санкциях. В числе прочего Соединенные Штаты запретили своим гражданам и компаниям предоставлять ряд IT-услуг на территории России.