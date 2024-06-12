В США задержали восемь выходцев из Таджикистана за связь с ИГ

В США задержали восемь выходцев из Таджикистана, которых заподозрили в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает NBC.
По данным источников телекомпании, восемь мужчин были арестованы в Нью-Йорке, Филадельфии и Лос-Анджелесе. Подозреваемых задержали сотрудники иммиграционной и таможенной службы США, однако за их деятельностью на протяжении нескольких месяцев следило ФБР.
Отмечается, что задержанные попали в США через южную границу, как минимум двое из них сделали это весной 2923 года. Пока мужчинам не предъявлены обвинения в подготовке теракта, официальная причина задержания: нарушение иммиграционного законодательства.
В мае США арестовали предполагаемого члена «Исламского государства» спустя два года после того, как он прибыл в страну.