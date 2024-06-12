Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:17, 12 июня 2024Мир

В США задержали восемь выходцев из Таджикистана за связь с ИГ

NBC: в США задержали восемь выходцев из Таджикистана, якобы связанных с ИГ

Фото: Armin Weigel / Globallookpress.com

В США задержали восемь выходцев из Таджикистана, которых заподозрили в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает NBC.

По данным источников телекомпании, восемь мужчин были арестованы в Нью-Йорке, Филадельфии и Лос-Анджелесе. Подозреваемых задержали сотрудники иммиграционной и таможенной службы США, однако за их деятельностью на протяжении нескольких месяцев следило ФБР.

Отмечается, что задержанные попали в США через южную границу, как минимум двое из них сделали это весной 2923 года. Пока мужчинам не предъявлены обвинения в подготовке теракта, официальная причина задержания: нарушение иммиграционного законодательства.

В мае США арестовали предполагаемого члена «Исламского государства» спустя два года после того, как он прибыл в страну.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подписал указы о присуждении госпремий. За какие достижения их удостоились российские деятели науки и культуры?

      В Крыму национализировали активы победительницы «Евровидения»

      Россиянам объяснили «лавинообразный» рост изъятия паспортов на границе

      Президент Финляндии примет участие в саммите по Украине

      Генсек НАТО поддержал решение Германии разрешить применять оружие против России

      Россия денонсировала соглашение с Украиной о культурных центрах

      Медведев опубликовал включающую Украину карту России

      Пленный боец ВСУ рассказал о подготовке бросившей позиции у Харькова бригады ВСУ

      Тарасова заявила о нежелании думать о деле Валиевой

      Раскрыт райдер певицы Нюши

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше