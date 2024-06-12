Пленный боец ВСУ Мирошниченко: фавориты командования за взятки ходят в отпуска

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящиеся в хороших отношениях с командованием, за взятки получают послабления и уходят в отпуск с передовой. Об этом рассказал пленный военнослужащий мехбригады ВСУ Андрей Мирошниченко, пишет ТАСС.

По его словам, все украинские военнослужащие хотят домой. «Кто хорошо с комбатом общается, башляет ему денежки, и домой ездит, когда хочет, когда надо. Кто платит, тем все можно. А кто нет — тот сразу на передовую», — уточнил он.

Ранее украинский правозащитник Олег Цвилый рассказал, что администрации колоний требуют взятки у заключенных, желающих мобилизоваться в ВСУ по новому закону. Он объяснил, что руководство колонии самостоятельно рассматривает заявление осужденного на мобилизацию, которое затем передается комиссии.

