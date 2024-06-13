Nature Microbiology: обнаружены охлаждающие Землю водоросли

Ученые Университета Восточной Англии и Китайского океанического университета обнаружили, что распространенные океанские водоросли способны охлаждать климат Земли, что делает их естественной защитой против глобального потепления. Об этом сообщается в статье, опубликованной журнале Nature Microbiology.

Цветущие водоросли Pelagophyceae являются важными производителями соединения диметилсульфониопропионат (ДМСП). Это соединение играет ключевую роль в защите морских микроорганизмов от различных стрессов, включая соленость, холод, высокое давление и окислительного стресса. Оно также является источником диметилсульфида (ДМС), являющегося основным компонентом запаха моря.

Оказалось, что Pelagophyceae производят ДМСП в больших количествах, что ранее не учитывалось в климатических моделях. Когда это соединение выбрасывается в атмосферу, продукты окисления образуют облака, которые отражают солнечный свет, способствуя охлаждению. Этот естественный процесс необходим не только для регулировки климата Земли, но также чрезвычайно важен для глобального цикла серы

Исследователи выделили из водорослей ферменты, участвующие в синтезе ДМСП, что подтвердило роль Pelagophyceae как потенциально распространенных и важных производителей этого соединения. Авторы подчеркивают, что необходимо дальнейшее их изучение в естественной среде обитания, а также других морских организмов, которые могут влиять на синтез диметилсульфида.