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21:17, 13 июня 2024Интернет и СМИ

Американский журналист обиделся на украинцев из-за санкций

Журналист Ноулз обиделся из-за включения в список противников помощи Украине

Фото: Stringer / Reuters

Американский журналист Майкл Ноулз обиделся на решение украинской медиакомпании Texty включить его в список противников Украины. На санкции он отреагировал на своем YouTube-канале.

«Нельзя сказать, чтобы я был категорически против помощи Украине. Но, знаете, если сейчас меня вносят в расстрельный список, пусть Путин ее заберет, мне все равно! Забудьте, мне до нее уже дела нет!» — сказал Ноулз.

Он отметил, что теперь будет выступать против помощи Киеву. По словам журналиста, Украина не умеет заводить друзей и влиять на людей.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обратил внимание, что на выборах в Европарламент (ЕП) побеждают фракции, которые выступают против прогресса. «Будь то экономический подъем, совместная защита европейских границ, поддержка аграриев или помощь Украине», — отметил он.

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      Евгений Силаев
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