Антироссийского политика из Армении отказались пускать в Грузию

Антироссийский политик Хзмалян сообщил, что ему отказали во въезде в Грузию

Армянского политика Тиграна Хзмаляна, выступающего с антироссийской позицией, отказались пускать в Грузию. Об этом он сообщил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, он планировал посетить страну с однодневным деловым визитом, однако грузинская пограничная полиция отказала ему во въезде в страну. Политик пробыл на границе три часа, после чего ему вернули паспорт без объяснения причин. «С Днем России», — заключил он.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе высказался об отношениях страны с Россией. Он заявил, что Тбилиси ведет прагматичную и принципиальную политику в отношении Москвы.