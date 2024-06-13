Дуа Липа в откровенном платье без бюстгальтера отдохнула на яхте

Певица Дуа Липа в платье с обнаженной спиной бренда Jacquemus поплавала на яхте

Британская певица Дуа Липа в откровенном наряде поплавала на яхте. Соответствующие кадры появились в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 28-летняя исполнительница предстала в бирюзовом платье бренда Jacquemus с обнаженной спиной, отказавшись от бюстгальтера. При этом она собрала часть волос в хвост, а оставшиеся пряди распустила. В качестве аксессуаров звезда выбрала серьги-гвоздики и солнцезащитные очки.

Известно, что Липа отдыхала на яхте в Италии с моделью Рози Хантингтон-Уайтли.

В мае Дуа Липа снялась в бюстгальтере и чулках. На размещенном кадре 28-летняя исполнительница предстала напротив зеркала в гардеробной в шелковом сером бюстгальтере без подклада, ярко-розовых трусах и белых кружевных чулках.

