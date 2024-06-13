Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:43, 13 июня 2024Ценности

Дуа Липа в откровенном платье без бюстгальтера отдохнула на яхте

Певица Дуа Липа в платье с обнаженной спиной бренда Jacquemus поплавала на яхте

Фото: @dualipa

Британская певица Дуа Липа в откровенном наряде поплавала на яхте. Соответствующие кадры появились в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 28-летняя исполнительница предстала в бирюзовом платье бренда Jacquemus с обнаженной спиной, отказавшись от бюстгальтера. При этом она собрала часть волос в хвост, а оставшиеся пряди распустила. В качестве аксессуаров звезда выбрала серьги-гвоздики и солнцезащитные очки.

Известно, что Липа отдыхала на яхте в Италии с моделью Рози Хантингтон-Уайтли.

В мае Дуа Липа снялась в бюстгальтере и чулках. На размещенном кадре 28-летняя исполнительница предстала напротив зеркала в гардеробной в шелковом сером бюстгальтере без подклада, ярко-розовых трусах и белых кружевных чулках.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Под Киевом после ракетного удара России больше суток горит некий объект. На место ЧП перебросили четыре пожарных поезда

      Модрич согласился понизить зарплату в два раза ради нового контракта с «Реалом»

      Дуа Липа в откровенном платье без бюстгальтера отдохнула на яхте

      В Казахстане суд вернул государству оборонный объект

      В зоне СВО стали применять новый УМПБ Д-30СН

      Двух участников банды Басаева поймали за нападение на военных в Чечне в 90-е

      Столтенберг отказался считать эскалацией удары ВСУ по России

      Росгвардия ликвидировала 800 беспилотников ВСУ за два месяца

      Столтенберг отказался назвать сроки подготовки пилотов ВСУ для истребителей F-16

      Раскрыто влияние атаки дронов на работу аэропорта в Ярославле

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше