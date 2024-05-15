Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:30, 15 мая 2024Ценности

Дуа Липа снялась в бюстгальтере и чулках

Певица Дуа Липа снялась в шелковом сером бюстгальтере и кружевных чулках

Кадр: @dualipa

Британская певица Дуа Липа снялась в откровенном наряде. Соответствующие публикации появились в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре 28-летняя исполнительница предстала напротив зеркала в гардеробной в шелковом сером бюстгальтере без подклада, ярко-розовых трусах и белых кружевных чулках. Помимо этого, звезда примерила пояс для чулок и кремовую жилетку.

Материалы по теме:
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019

Кроме того, знаменитость надела парик со светлыми волосами и нанесла макияж в нейтральных тонах.

Ранее наряд Дуа Липы на Met Gala оценили со словами «гигиеническая прокладка». Певица вышла на публику в наряде, состоящем из топа и кружевной юбки с низкой посадкой.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Силы ПВО сбили несколько ракет над Севастополем. Что известно о последствиях инцидента?

      Появились подробности обстрела Белгородской области

      В Швеции призвали отказаться от иранской ядерной сделки

      Россиянин описал дороги в Таджикистане фразой «на пятой точке оценил весь кайф»

      Нетаньяху возмутил израильских военных

      В памятнике Ленину нашли утерянную капсулу с посланием

      Найдена самая дешевая квартира России

      Эксперт оценил влияние возможного ввода войск НАТО на ход конфликта на Украине

      Эскортница пожаловалась на дискриминацию из-за профессии

      Китай обратился к Москве и Киеву с призывом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше