Дуа Липа снялась в бюстгальтере и чулках

Певица Дуа Липа снялась в шелковом сером бюстгальтере и кружевных чулках

Британская певица Дуа Липа снялась в откровенном наряде. Соответствующие публикации появились в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре 28-летняя исполнительница предстала напротив зеркала в гардеробной в шелковом сером бюстгальтере без подклада, ярко-розовых трусах и белых кружевных чулках. Помимо этого, звезда примерила пояс для чулок и кремовую жилетку.

Кроме того, знаменитость надела парик со светлыми волосами и нанесла макияж в нейтральных тонах.

Ранее наряд Дуа Липы на Met Gala оценили со словами «гигиеническая прокладка». Певица вышла на публику в наряде, состоящем из топа и кружевной юбки с низкой посадкой.