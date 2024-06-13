Впервые зарегистрировано резкое замедление ядра Земли

Nature: внутреннее ядро Земли резко замедлилось

Ученые Университета Южной Калифорнии зарегистрировали резкое замедление внутреннего ядра Земли по отношению к поверхности планеты, что произошло впервые за несколько десятилетий. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Исследователи проанализировали сейсмическую активность вокруг Южных Сандвичевых островов (Южная Атлантика), которая выражалась в виде повторяющихся землетрясений, повторяющихся в одном и том же месте и создающих идентичные сейсмограммы. Всего было изучено 143 пары землетрясений, в том числе 121 событие, произошедшее в период с 1991 по 2023 год. Кроме того, данные включали два советских подземных ядерных испытания, проведенных в 1971 и 1974 году, а также французские и американские ядерные испытания.

Были изучены PKIKP-волны (сейсмические волны, проникающие внутрь ядра), зарегистрированные на детекторах в северной части Северной Америки. Было подтверждено, что многие повторяющиеся землетрясения демонстрируют сигналы, чья форма сначала меняется, а затем становится прежней в более позднее время, соответствуя более ранним событиям. Это соответствует моментам времени, когда ядро Земли занимает то же положение относительно окружающей мантии, что и когда-то в прошлом.

Внутреннее ядро Земли представляет собой твердую железо-никелевую сферу размером с Луну, окруженную жидким железо-никелевым внешним ядром. Показано, что оно вращалось в высокоскоростном режиме с 2003 по 2008 год, а затем снизило свою скорость в два-три раза в период с 2008 по 2023 год. Это может быть вызвано взбалтыванием окружающего его внешнего ядра, которое генерирует магнитное поле, а также гравитационным воздействием плотных областей вышележащей каменистой мантии.

Последствия замедления внутреннего ядра для поверхности Земли пока трудно предсказать. Предполагается, что оно может повлиять на продолжительность дня, изменяя ее на доли секунды. Авторы также отмечают, что в будущих исследования потребуются новые модели для изучения динамики между внутренним ядром, внешним ядром и мантией.