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04:41, 13 июня 2024Мир

В США оценили возможность передачи Украине ядерного оружия

Риттер: шансы на передачу Киеву ядерного оружия США нулевые

Фото: Nik Shuliahin / Unsplash

Сценарий, при котором администрация США передаст ядерное оружие под контроль Киева, невозможен, убежден отставной разведчик морской пехоты Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер. Об этом сообщает ТАСС.

«Шансы на то, что мы когда-нибудь дадим Украине ядерное оружие, нулевые. Во-первых, это безумие. Зачем передавать самое опасное в мире оружие одной из самых безответственных стран в мире?», — выразил свою оценку эксперт.

Риттер отметил, что некоторые политики в США положительно отзываются о президенте Украины Владимире Зеленском. «Но мы знаем правду. Он не является хорошим лидером», — добавил разведчик в отставке.

Ранее Риттер предупредил о последствиях ударов Украины по российской территории. Он допустил, что если Киев, получивший ракеты, атакует не ту цель на российской территории, это может привести к всеобщей ядерной войне.

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      Маргарита Пименова
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