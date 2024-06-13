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20:27, 13 июня 2024Мир

Генсек НАТО поддержал одновременно «мирный саммит» и поставки Киеву оружия

Столтенберг поддержал одновременно «мирный саммит» и поставки Украине оружия

Фото: Ukraine Presidency / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал одновременно «мирный саммит» по урегулированию конфликта на Украине и поставки Киеву оружия. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы приветствуем мирный саммит, поддерживаем мирное урегулирование, приветствуем участие большого числа стран, среди которых члены НАТО», — сказал генсек альянса, добавив, что для мирного решения по итогам переговоров НАТО необходимо продолжать оказывать военную помощь Киеву.

Ранее Столтенберг рассказал, что НАТО и Украина утвердили дорожную карту по военно-техническому сотрудничеству. При этом генсек Североатлантического альянса не раскрыл подробностей соглашения с Киевом.

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      Лина Пивоварова
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