Генсек НАТО поддержал одновременно «мирный саммит» и поставки Киеву оружия

Столтенберг поддержал одновременно «мирный саммит» и поставки Украине оружия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал одновременно «мирный саммит» по урегулированию конфликта на Украине и поставки Киеву оружия. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы приветствуем мирный саммит, поддерживаем мирное урегулирование, приветствуем участие большого числа стран, среди которых члены НАТО», — сказал генсек альянса, добавив, что для мирного решения по итогам переговоров НАТО необходимо продолжать оказывать военную помощь Киеву.

Ранее Столтенберг рассказал, что НАТО и Украина утвердили дорожную карту по военно-техническому сотрудничеству. При этом генсек Североатлантического альянса не раскрыл подробностей соглашения с Киевом.